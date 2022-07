Italiens Ministerpräsident Mario Draghi steht vor einem erneuten Rücktrittsangebot. FOTO: dpa/AP/Andrew Medichini up-down up-down Regierungskrise Italiens Ministerpräsident Draghi vor erneutem Rücktritt Von dpa | 21.07.2022, 09:21 Uhr | Update vor 6 Min.

Mario Draghi will erneut seinen Rücktritt einreichen. Der Ministerpräsident Italiens kündigte am Donnerstag an, seinen Entschluss dem Präsidenten der Republik mitzuteilen. Mit einem Abtreten Draghis würde sowohl Italien als auch Europa einen Stabilisator verlieren.