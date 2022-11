Ivanka Trump, die vermeintliche Lieblingstochter des ehemaligen US-Präsidenten, will ihren Vater nicht bei der erneuten Kandidatur unterstützen. Archivfoto: dpa/Evan Vucci up-down up-down Keine Unterstützung für Donald Trump Ivanka Trumps Rückzug: Hat sie ihren Vater an das FBI verraten? Von Maria Lentz | 21.11.2022, 14:16 Uhr

Während seiner ersten Kandidatur und späteren Präsidentschaft, war sie eng an Donald Trumps Seite: seine älteste Tochter Ivanka. Doch jetzt zieht sie sich aus der Politik zurück, will ihren Vater nicht noch einmal unterstützen. In den USA wird öffentlich über die Gründe spekuliert.