Kernkraftwerk Takahama Foto: kyodo/Kyodo/dpa Atomstrom Japan fährt ältesten Atomreaktor wieder hoch Von dpa | 28.07.2023, 11:20 Uhr

Trotz Fukushima will Japan nicht auf Atomstrom verzichten. Jetzt geht ein jahrzehntealter Reaktor wieder in Betrieb - das Land will weniger abhängig sein.