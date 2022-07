Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hält die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung, für den Krieg in der Ukraine auch persönliche Entbehrungen in Kauf zu nehmen, für groß. Im Interview mit unserer Redaktion sagte Gauck: „Wenn wir nur dicht genug an den Gefühlen der Überwältigten sind, wenn unser Herz und unsere Empathie aufseiten der Opfer sind, dann entstehen in uns Kräfte, die Einschränkungen akzeptieren werden.“ Wenn die Politik sich die Mühe mache, detailliert und wahrhaftig auch schwierige Sachverhalte mit der Bevölkerung zu besprechen, dann könnte die Bevölkerung die Sanktionen auch akzeptieren und lange durchhalten. „Man muss Menschen auch etwas zutrauen“, forderte Gauck.