Migration JU-Chef: Abgelehnte Asylbewerber sollen in „Rückkehrzentren“ Von dpa | 21.09.2023, 03:29 Uhr | Update vor 56 Min. Asyl Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

„Rückkehrzentren“ und nur Sachleistungen für Ausreisepflichtige sowie Kita-Pflicht in „Problem-Bezirken“: Für die Migrationspolitik in Deutschland sieht JU-Chef Winkel Dänemark in einer Vorbild-Funktion.