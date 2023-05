Boris Palmer will Berichten zufolge eine Auszeit einlegen. Foto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Berichte über Erklärung Nach Judenstern- und „N-Wort“-Eklat: Boris Palmer kündigt Auszeit an Von Flora Hallmann | 01.05.2023, 17:20 Uhr

Nach erneuter heftiger Kritik an Boris Palmer will Tübingens Oberbürgermeister nun Konsequenzen ziehen. Berichten zufolge will Palmer eine Auszeit nehmen.