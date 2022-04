Seit Jahren kämpfen Unterstützer für eine Freilassung des Whistleblowers. FOTO: AFP/Tolga AKMEN Chronologie der Ereignisse Mutiger Aufklärer oder krimineller Verräter? Der Fall Julian Assange und | 20.04.2022, 15:09 Uhr Von Lorena Dreusicke dpa | 20.04.2022, 15:09 Uhr

Der 50-jährige Julian Assange sitzt seit mehr als zweieinhalb Jahren in Großbritannien in Haft. Nun rückt seine Auslieferung an die USA näher. Ein Blick zurück auf Assanges jahrelange Katz-und-Maus-Spiel mit der Justiz.