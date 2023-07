Bundesverfassungsgericht Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Bundesverfassungsgericht Karlsruhe verhandelt wegen Pannen bei Bundestagswahl Von dpa | 18.07.2023, 05:12 Uhr

Peter Müller verglich die Wahlpannen in Berlin mit der Lage in einem diktatorischen Entwicklungsland. Nun muss er als Verfassungsrichter prüfen, in welcher Dimension die Abstimmung nachgeholt werden soll.