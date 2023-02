Garry Kasparow Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine Kasparow: Sieg der Ukraine Schlüssel für Wandel in Russland Von dpa | 19.02.2023, 02:08 Uhr

So lange die Bevölkerung in Russland einen Sieg für möglich halte, sei sie enorm leidensfähig, so der russische Regierungskritiker Garry Kasparow. Vor allem die Befreiung der Krim hält er für entscheidend.