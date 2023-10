Brief an Lauterbach Kassenärzte warnen vor Einschränkung der Gesundheitsversorgung in Deutschland Von afp | 17.10.2023, 08:06 Uhr Die Kassenärzte haben in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer eingeschränkten Gesundheitsversorgung gewarnt. Symbolfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down

In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach haben die Kassenärzte vor einer eingeschränkten Gesundheitsversorgung in Deutschland gewarnt. Die Ampel-Koalition müsse zugesagte Reformen endlich umsetzen.