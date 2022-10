Katar hat wegen Kritik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an dem Fußball-WM-Ausrichter den deutschen Botschafter einbestellt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Protest gegen Menschenrechtsbilanz Katar bestellt nach Faeser-Kritik an der WM deutschen Botschafter ein Von AFP | 28.10.2022, 17:22 Uhr

Katar hat wegen Kritik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an dem Fußball-WM-Ausrichter den deutschen Botschafter einbestellt. Dies teilte das Außenministerium in Doha am Freitag mit. Demnach protestierte Katar gegen Äußerungen Faesers zur Menschenrechtsbilanz in dem Golf-Staat.