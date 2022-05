ARCHIV - Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Senatorin Katharina Fegebank. Foto: Daniel Reinhardt/Daniel Reinhardt/Senatskanzlei/obs FOTO: Daniel Reinhardt NRW-Landtagswahlen Katharina Fegebank: „An den Grünen kommt keiner mehr vorbei“ Von dpa | 15.05.2022, 19:23 Uhr

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank sieht die Grünen nach dem Wahlerfolg in Nordrhein-Westfalen auf der Erfolgsspur. „An den Grünen kommt keiner mehr vorbei, erst recht nicht bei einer Regierungsbeteiligung in Düsseldorf“, teilte sie am Sonntagabend mit. „Schon wieder! Historisch bestes Ergebnis für die Grünen bei einer Landtagswahl.“ Nach Schleswig-Holstein hätten die Grünen nun auch in NRW Erfolg gehabt. „Was für ein krasser Sieg, Glückwunsch Mona Neubauer!“, schrieb die Grünen-Politikerin weiter. Die harte Oppositionsarbeit habe sich ausgezahlt.