Kinderkliniken am Limit Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Gesundheit Ärzte: Kinderleben durch überlastete Stationen gefährdet Von dpa | 05.12.2022, 11:04 Uhr

Eine Welle an Atemwegsinfektionen bringt Kinderstationen derzeit an den Rand des Kollaps. Kinderärzte warnen eindringlich vor den Folgen - und klagen an: Das Gesundheitssystem werde „gegen die Wand gefahren“.