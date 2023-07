Kreuz Evangelische Kirche Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down Laut Umfrage Große Mehrheit findet Kirchensteuer nicht mehr zeitgemäß – Zeit für ein Ende? Von dpa | 16.07.2023, 04:46 Uhr | Update vor 12 Min.

Immer mehr Menschen treten in Deutschland aus der Kirche aus. Ist es deshalb an der Zeit, über die Kirchensteuer nachzudenken? Eine Umfrage zeigt in diese Richtung. Regelungen aus dem Ausland könnten zum Vorbild für eine Neuregelung werden.