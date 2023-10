Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) angeboten, in einer kleinen Verhandlungsgruppe über Möglichkeiten zur Begrenzung der illegalen Migration zu verhandeln.

In einem Brief an Scholz mit Datum vom Freitag schlägt Merz Scholz auch im Namen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vor, „dass wir eine kleine, paritätisch besetzte Verhandlungsgruppe aus Vertretern Ihrer Regierung und meiner Fraktion benennen, die die Gespräche zu diesem Thema aufnimmt“. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatte die „Welt“ darüber berichtet.

Merz legte Scholz 26-Punkte-Katalog mit Forderungen vor

Scholz hatte Merz am Freitagabend vor einer Woche zu einem Gespräch mit den Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) und Stephan Weil (SPD) zum Thema Migration im Kanzleramt getroffen. Merz hatte dem Kanzler dabei einen 26-Punkte-Katalog mit Forderungen vorgelegt. Die Union verlangt darin von Scholz unter anderem ein „gemeinsames Verständnis“ dafür, „dass Deutschland mit Blick auf die Integration-Infrastruktur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine Asylzuwanderung bis maximal 200.000 Personen pro Jahr verträgt“.

In dem von Merz unterzeichneten aktuellen Schreiben heißt es nun: „Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie konnten bis heute auf die von mir unterbreiteten Vorschläge noch nicht antworten.“ Er erneuere daher „auf diesem Weg“ die Bereitschaft seiner Fraktion, gemeinsam mit der Ampel-Regierung im Rahmen eines „Deutschlandpaktes Migration“ Maßnahmen zur spürbaren Reduktion der irregulären Migration zu treffen – „sofern diese dazu geeignet sind, die Zahlen der nach Deutschland kommenden Menschen ohne Asylgrund auch tatsächlich deutlich zu reduzieren“.

Die Aufnahmekapazitäten der Kommunen seien erschöpft, das öffentliche Vertrauen in die Fähigkeit des Staates in diesem Zusammenhang befänden sich auf einem Tiefpunkt, ergänzte Merz. Er forderte: „Wir brauchen jetzt entschlossenes und gemeinsames Handeln.“ Zugleich betonte Merz, der auch CDU-Vorsitzender ist: „Wir wollen einen Erfolg des ‚Deutschlandpaktes Migration‘“.

