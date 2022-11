Klimaaktivisten kleben sich auf Straße in München fest Foto: Lennart Preiss/dpa up-down up-down München Klimaaktivisten nach Festklebe-Aktion in Polizeigewahrsam Von dpa | 04.11.2022, 16:02 Uhr

Klimaschutzaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ blockieren die Straße an einem zentralen Platz in München. Sie werden angezeigt - und bleiben wegen eines „großen Ausnahmefalls“ in Polizeigewahrsam.