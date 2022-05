Polizisten versuchen die fest geklebten Hände von Klimaschützern vom Asphalt zu lösen. Foto: Jörn Hüneke/Hüneke Filmproduktion/dpa FOTO: Jörn Hüneke Protest Klimaschützer kleben sich auf Autobahnabfahrt in Bremen fest Von dpa | 09.05.2022, 13:38 Uhr

Radikale Klimaschutz-Aktivisten haben sich mit Sekundenkleber auf einer Autobahnabfahrt in Bremen festgeklebt und den Verkehr zweieinhalb Stunden lang blockiert. Die drei Frauen und zwei Männer der Gruppierung „Letzte Generation“ forderten auf Plakaten einen Ausstieg aus fossilen Energien. „Stoppt den fossilen Wahnsinn!“, hieß es auf einem Transparent. Auf ähnliche Weise blockierte die „Letzte Generation“ am Montag auch Straßen in Leipzig und Heidelberg.