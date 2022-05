Lars Klingbeil (SPD) spricht. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius Wahlen Klingbeil ermutigt Nord-SPD zur Landtagswahl Von dpa | 06.05.2022, 17:54 Uhr

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil hat der Landespartei in Schleswig-Holstein zur Landtagswahl am Sonntag Mut zugesprochen. Die SPD sei im Norden richtig gut aufgestellt, sagte er am Freitagnachmittag auf einer Wahlkampfkundgebung in Kiel. SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sei einer, „der es kann“. Er habe Erfahrung und Ideen. „Wir brauchen jetzt eine Regierung, die nach vorne geht“, sagte Klingbeil.