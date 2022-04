Wladimir Klitschko in Berlin FOTO: Kay Nietfeld Besuch in Berlin Klitschko lobt Deutsche: „Geschichte wird es nie vergessen“ Von dpa | 02.04.2022, 19:55 Uhr | Update vor 15 Min.

Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko hat sich in einem auf Twitter veröffentlichten Video an Deutschland gewandt. Der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko war zu einem Besuch in Berlin.