Nikki Haley will es wissen „Knallharte Frau" ins Weiße Haus? Von dpa | 16.02.2023, 11:27 Uhr

In South Carolina liegt ihr das Publikum zu Füßen. Nikki Haley startet im beschaulichen Charleston ihren Präsidentschaftswahlkampf. Doch so geschmeidig wie in ihrer Heimat dürfte es nicht weitergehen.