Die Panzerung eines Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 ist an einem Schnittmodell im Deutschen Panzermuseum Munster zu sehen. Foto: Philipp Schulze/dpa FOTO: Philipp Schulze Heidekreis Kommandowechsel bei der Panzerlehrbrigade 9 „Niedersachsen“ Von dpa | 28.04.2022, 17:06 Uhr

Bei der Panzerlehrbrigade 9 „Niedersachsen“, die einige Jahre zur schnellen Eingreiftruppe der Nato gehörte, gibt es einen Führungskraft-Wechsel: Brigadegeneral Christian Freuding übergab das Kommando am Donnerstag an Oberst Lutz Kuhn. Freuding, der die Lehrbrigade rund zweieinhalb Jahre führte, wurde feierlich verabschiedet. Er wird Leiter des Lagezentrums Ukraine im Bundesverteidigungsministerium in Berlin.