Eine Wählerin gibt ihren Stimmzettel in einer Wahlkabine in Sydney ab. Foto: Mark Baker/AP/dpa FOTO: Mark Baker Sechswöchiger Wahlkampf Kopf-an-Kopf-Rennen in australischer Parlamentswahl erwartet Von dpa | 21.05.2022, 02:16 Uhr

Seit fast zehn Jahren regiert in Australien die konservative Liberal Party. Aber das Land leidet unter vielen Problemen - allen der Klimawandel. Bekommt Down Under einen neuen Premier?