Prozess Körperverletzung: Vier AfD-Unterstützer vor Gericht Von dpa | 01.04.2022, 01:50 Uhr

Wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung an einem AfD-Werbestand vor dreieinhalb Jahren müssen sich am Freitag (9.00 Uhr) vier Unterstützer der Partei vor dem Amtsgericht Hamburg-Altona verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 53, 62, 73 und 81 Jahren gefährliche Körperverletzung vor. Wie die Anklagebehörde mitteilte, soll sich der Vorfall am 1. September 2018 auf dem Wochenmarkt im Stadtteil Groß Flottbek ereignet haben.