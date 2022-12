Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Korruptionsskandal um EU-Parlamentsvize Eva Kaili durchsuchten Ermittler am Montag auch Räume im EU-Parlament in Brüssel. Archivfoto: dpa/European Parliament/Eric Vidal up-down up-down Vorwürfe gegen Vize-Präsidentin Nach Korruptionsskandal: Ermittler durchsuchen EU-Parlament in Brüssel Von dpa | 12.12.2022, 16:19 Uhr | Update vor 6 Min.

Der Korruptionsskandal hat das EU-Parlament in seinen Grundfesten erschüttert. Am Montag durchsuchten Ermittler in diesem Zusammenhang mehrere Räume des EU-Parlaments in Brüssel.