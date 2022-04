ARCHIV - Akten liegen auf einem Tisch. Foto: Swen Pförtner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner Oberverwaltungsgericht Kreis Viersen geht nach Urteil zur Landratswahl in Berufung Von dpa | 29.04.2022, 10:04 Uhr | Update vor 21 Min.

Der Kreis Viersen will Berufung gegen ein Gerichtsurteil einlegen, das die Wahl des Landrats im September 2020 für ungültig erklärt hatte. Der Kreistag habe die Kreisverwaltung am Donnerstag mit diesem Schritt beauftragt, berichtete die Verwaltung. Man wolle die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf von Ende März durch das Oberverwaltungsgericht in Münster überprüfen lassen. Bis zur endgültigen rechtlichen Klärung habe das Wählervotum Bestand, Andreas Coenen (CDU) werde das Amt des Landrats weiter ausüben.