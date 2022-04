Flüchtlingskind FOTO: dpa US Army Gesellschaft Krieg, Flucht und Vertreibung - Erinnerung wird wieder wach Von dpa | 21.04.2022, 09:20 Uhr

Der Krieg in der Ukraine tobt nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt. Das weckt hier bei vielen Menschen Erinnerungen, an Fliegeralarm, Flucht und Vertreibung - an das Lebensgefühl einer Generation. Stichwort „Kriegskinder“.