Rauch steigt während des Beschusses aus dem Stahlwerk Azovstal in Mariupol auf. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa FOTO: Alexei Alexandrov Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine - So ist die Lage Von dpa | 08.05.2022, 05:23 Uhr

Die letzten Zivilisten wurden aus dem Stahlwerk in Mariupol gerettet. Es gab heftige Gefechte im Osten. Und Scholz will sich in einer Fernsehansprache zum Krieg äußern. Die Entwicklungen im Überblick.