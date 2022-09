Internationale Atomenergiebehörde Foto: IAEA Mission/IAEA Imagebank/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 03.09.2022, 05:07 Uhr

Der Beschuss des von russischen Truppen besetzten AKW in der Ukraine dauert an. Experten sind nach einem Besuch besorgt. Präsident Selenskyj will schärfere Sanktionen. Die Geschehnisse im Überblick.