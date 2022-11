Ukraine-Krieg - Archanhelske Foto: Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 10.11.2022, 07:51 Uhr

Lange hat der russische Präsident Putin seine Teilnahme am G20-Gipfel offengelassen. Nun steht fest: Er schickt nur einen Vertreter. Derweil gehen die Kämpfe an den Fronten in der Ukraine weiter.