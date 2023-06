Mann in Cherson Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 16.06.2023, 05:15 Uhr

Präsident Selenskyj sieht sich in seinem Streben in die EU und Nato vom Europaparlament bestätigt. Derweil schätzt die IAEA die Lage am AKW Saporischschja als stabil ein. Die News im Überblick.