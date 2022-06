Ein Krankenhaus in der Region Donezk wurde durch militärischen Beschuss zerstört. Foto: Uncredited/AP/dpa FOTO: Uncredited Russische Invasion Krieg in der Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 15.06.2022, 08:58 Uhr

In Bunkern unter einem Chemiewerk in der Ostukraine sitzen Hunderte Zivilisten fest. Russland will ihnen offenbar die Flucht ermöglichen. Die Entwicklungen im Überblick.