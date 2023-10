Kritik an Zahlungen nach Angriff auf Israel Hunderte Millionen Euro Hilfe aus Deutschland für Palästinenser Gebiete Von Dirk Fisser | 07.10.2023, 17:41 Uhr Palästinenser feiern den Angriff der Hamas auf Israel. Deutschland unterstützt die Palästinenser Gebiete jährlich mit zig Millionen Euro. Werden die Zahlungen eingestellt? Foto: dpa up-down up-down

Deutschland hat in den zurückliegenden Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Entwicklungshilfe in den Palästinenser Gebieten gesteckt. Mit dem blutigen Angriff der Hamas auf Israel taucht eine alte Frage wieder auf: Muss die Unterstützung eingestellt werden?