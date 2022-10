Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bundesregierung Kritik an Nazi-Vergleich des Kanzleramtschefs Von dpa | 16.10.2022, 12:07 Uhr

Ist die Forderung nach Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine vergleichbar mit dem „V2-Syndrom der Deutschen“ in der Nazi-Zeit? Kanzerlamtschef Schmidt sieht dies so - und erntet Kritik.