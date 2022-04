ARCHIV - Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor.. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow Landtag Künftig in Ausnahmefällen größere Kita-Gruppen möglich Von dpa | 28.04.2022, 18:04 Uhr

In Ausnahmefällen dürfen Kita-Gruppen in Schleswig-Holstein angesichts der Flüchtlingslage künftig befristet bis Ende des kommenden Kitajahres 25 statt bislang 22 Mädchen angehören. Der Landtag beschloss am Donnerstag eine entsprechende Änderung des Kita-Gesetzes. Hintergrund ist der derzeitige Zuzug von Flüchtlingsfamilien mit Kindern aus der Ukraine.