TV-Duell Kutschaty schenkt Wüst Hörspielfigur mit SPD-Geschichten Von dpa | 14.05.2022, 00:56 Uhr

Launige Geste im Endspurt des Wahlkampfs in Nordrhein-Westfalen: SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hat seinem Konkurrenten Hendrik Wüst (CDU) nach dem TV-Duell der beiden am Donnerstagabend eine Hörspielfigur geschenkt. Die „Tonie“-Figur sei für Wüsts einjährige Tochter, so Kutschaty. Wie ein SPD-Sprecher am Freitag erläuterte, befinden sich darauf vier von Kutschaty selbst eingesprochene „unparteiisch kindgerecht“ aufgezogene Geschichten zu Themen wie Bildungsgerechtigkeit. Die Figur sieht auch aus wie Kutschaty - mit Brille und Bart.