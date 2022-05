dpatopbilder - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht bei einem Appell in der Fürst-Wrede-Kaserne. Foto: Tobias Hase/dpa FOTO: Tobias Hase Verteidigung Lambrecht signalisiert bessere Ausstattung der Marine Von dpa | 01.05.2022, 21:46 Uhr

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands in der Ukraine die enge Abstimmung mit den Nato-Partnern herausgestellt. Es gebe keine deutschen Alleingänge, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in Eckenförde. Geschlossenes und konsequentes Handeln seien das Gebot der Stunde. „Das ist unser Weg: Konsequent, aber auch immer darauf achtend, dass wir keine Kriegspartei werden, weder als Deutschland noch als Nato.“ Das erwarteten auch die Bürger.