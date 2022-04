Geld FOTO: Patrick Pleul Bildung Land fördert Inklusionsprojekte mit 12 Millionen Euro Von dpa | 08.04.2022, 18:38 Uhr | Update vor 57 Min.

Niedersachsen will mit 12 Millionen Euro Inklusionsprojekte fördern. Das Geld sei für Vorhaben und engagierte Personen, die vor allem benachteiligte Kinder und Jugendliche frühzeitig auf ihrem Bildungsweg unterstützen, teilte das Kultusministerium am Freitag in Hannover mit. Das Angebot richte sich insbesondere an Erzieher, Lehrkräfte oder Mitarbeiter in Sportvereinen und Jugendeinrichtungen.