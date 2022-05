Landesbischof Ralf Meister spricht während der Landessynode der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Flüchtlingshilfe Landesbischof Meister fordert Hilfen für ukrainische Kinder Von dpa | 19.05.2022, 17:26 Uhr

Erstmals in der Corona-Zeit kommt das Kirchenparlament in Hannover wieder in Präsenz zusammen. Landesbischof Meister weist in seinem Bericht auf die angespannte Situation in Kitas und Schulen hin.