Landesbischof Meister FOTO: Peter Steffen Kirche Landesbischof ruft zu Kompromissen im Ukraine-Krieg auf Von dpa | 01.04.2022, 09:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Hannovers Landesbischof Ralf Meister hat angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine dazu aufgerufen, alle diplomatischen Wege zu nutzen. Es müssten Kompromisse eingegangen werden, um die Gewalt schnell beenden zu können, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). „Natürlich stellt sich die Frage, wie kann man mit einem offenbar völlig abgehobenen und auch abgeschotteten Machtapparat in Moskau überhaupt ins Gespräch kommen? Und wie kommt man zu Lösungen, in denen das feindliche Gegenüber nicht vollständig sein Gesicht verliert?“