Gottesdienst Landesbischof von Hannover ruft zu Stille und Trauer auf Von dpa | 15.04.2022

Angesichts des Krieges in der Ukraine hat der evangelische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, am Karfreitag zur Stille und zur Trauer aufgerufen. Karfreitag sei immer ein Tag des Schweigens gewesen, sagte Meister bei einem Gottesdienst im Kloster Loccum (Kreis Nienburg). „Diese Stille legt sich auch über die Frage, die uns auf den Lippen brennt: Warum Gott, geschieht, was geschieht? Warum Gott, lässt Du das zu?“