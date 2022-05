Ein Mann sitzt in einer Sporthalle in einer Wahlkabine. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker Bürgerbeteiligung Landeswahlleiter: „Das ist bestes Wahlwetter“ Von dpa | 15.05.2022, 11:36 Uhr

Das Sommerwetter am Tag der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen könnte die Wahlbeteiligung fördern. „Das ist bestes Wahlwetter, es ist wie geschaffen für einen Abstecher zum Wahllokal“, sagte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Sonntag. Der Deutsche Wetterdienst meldete Hochdruckeinfluss im ganzen Bundesland und einen sonnigen Tag mit Temperaturen bis 28 Grad.