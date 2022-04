Impfung FOTO: Christian Charisius Schutzimpfungen Landkreis Stade startet Impfangebote für Ukrainer Von dpa | 01.04.2022, 11:26 Uhr | Update vor 58 Min.

Der Landkreis Stade startet gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine Impfkampagne für Flüchtlinge aus der Ukraine. An sechs verschiedenen Standorten werden in der kommenden Woche Sechsfach- und Vierfach-Impfungen sowie die Corona-Schutzimpfung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene kostenfrei angeboten, teilte Susanne Brahmst, Sozialdezernentin des Landkreises Stade, am Freitag mit.