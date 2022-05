ARCHIV - Blick auf die Fassaden von Wohnhäusern. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild FOTO: Nicolas Armer Wohnungspolitik Landtag debattiert über soziales Wohnen Von dpa | 18.05.2022, 01:52 Uhr

Über soziales Wohnen wird am Mittwoch (9.00 Uhr) in der Landtagssitzung in Hannover debattiert. Die SPD-Fraktion bringt dies als Thema in die Aktuelle Stunde ein. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zuletzt die Forderung nach einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft bekräftigt. In der Koalition mit der CDU scheint dies jedoch nicht umsetzbar. Im Oktober wird ein neuer Landtag gewählt.