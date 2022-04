Landtagswahlen in Niedersachsen: Die Landesvorsitzenden Anne Kura (l.) und Hanso Janßen (r.) sowie die Spitzenkandidaten Julia Willie Hamburg und Christian Meyer haben den Programmentwurf der Grünen vorgestellt. FOTO: Sven Stahmann Landtagswahlen Niedersachsen: Schaffen es die Grünen mit Turbo-Klimaschutz zurück in die Regierung? Von Sven Stahmann | 26.04.2022, 15:08 Uhr

Am 9. Oktober finden in Niedersachsen Landtagswahlen statt. Die Grünen haben dafür ihr Wahlprogramm vorgestellt - inklusive Kritik an der aktuellen Regierung und zahlreichen konkreten Maßnahmen.