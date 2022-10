Auf dem Weg in die SPD-Parteizentrale in Hannover zum Auftaktgespräch über eine mögliche rot-grüne Landesregierung: Die beiden Spitzenkandidaten Stephan Weil (SPD) und Julia Willie Hamburg (Grüne). Foto: Lars Laue up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Ja, sie wollen: SPD und Grüne nehmen Kurs auf Regierungsbildung Von Lars Laue | 13.10.2022, 15:09 Uhr

Bereits in wenigen Wochen soll eine neue Landesregierung in Niedersachsen stehen - voraussichtlich aus SPD und Grünen. Am Donnerstag gab es ein erstes Gespräch und einen konkreten Fahrplan.