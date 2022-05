Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Foto: Annette Riedl/dpa FOTO: Annette Riedl Triage Lauterbach: Behandlungsabbruch wird nicht erlaubt Von dpa | 09.05.2022, 16:11 Uhr | Update vor 2 Min.

In der Corona-Pandemie war das Thema Triage wegen teils ausgelasteter Intensivstationen in den Fokus gerückt. Nun hat der Bundesgesundheitsminister einen gesetzlichen Rahmen in Aussicht gestellt.