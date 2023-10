Lauterbachs Krankenhausreform Einige Kliniken bleiben auf der Strecke – das muss nicht schlecht sein Meinung – Marion Trimborn | 11.10.2023, 14:41 Uhr In Deutschland müssen immer mehr Krankenhäuser schließen. Foto: dpa/Marijan Murat up-down up-down

Immer mehr Krankenhäuser in Deutschland geraten in wirtschaftliche Not und müssen schließen. Gesundheitsminister Lauterbach will mit einer Reform gegensteuern, doch aus der Branche kommt viel Kritik. Dabei geht Lauterbach den richtigen Weg.