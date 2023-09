Kein Mäppchen, kein Pausenbrot Lehrer beobachten immer mehr Kinderarmut in den Klassenzimmern Von dpa | 20.09.2023, 09:57 Uhr Nach Angaben vieler Lehrer findet Armut zunehmend auch in den Klassenzimmern statt. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down

In Deutschland sind Kinder und Jugendliche verstärkt von Armut bedroht – und die finanziellen Sorgen der Eltern gehen an ihnen nicht spurlos vorbei. Das zeigt sich auch an den Schulen.