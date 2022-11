Klimaaktivisten blockieren eine Berliner Autobahnabfahrt (Symbolbild). Foto: imago images/Martin Dziadek up-down up-down Erklärung der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ kritisiert Medien - und will weiter protestieren Von Lucie Wittenberg | 04.11.2022, 10:45 Uhr

Wegen eines tödlichen Unfalls in Berlin sind die Aktivisten der „Letzten Generation“ großen Vorwürfen ausgesetzt. In einer Erklärung beziehen sie Stellung und kündigen weitere Protestaktionen an.