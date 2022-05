Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht. Foto: Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa FOTO: Kay Nietfeld Landtagswahlen Lindner zur Wahl: CDU und FDP haben „bürgerliche Mehrheit“ Von dpa | 08.05.2022, 19:53 Uhr

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat die Schlüsselrolle von Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther für das Landtagswahlergebnis betont. „In Schleswig-Holstein hat heute keine Landtagswahl stattgefunden, es hat stattgefunden eine Günther-Wahl“, sagte Lindner am Sonntagabend in der FDP-Zentrale in Berlin. Günther habe als populärster Ministerpräsident in Deutschland einen überragenden Wahlerfolg erzielt.